МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Китай выразил протест в связи с внесением США семи китайских компаний в санкционный список, примет все необходимые меры для защиты своих законных интересов, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции страны Шу Цзюэтин. Китай заявил о готовности расширять масштабы и качество торговли с Россией

"Китай выражает категорический протест. Действия США наносят серьезный ущерб нормальному взаимодействию и сотрудничеству между китайскими и американскими компаниями, а также нарушают рыночные правила и вредят международному торгово-экономическому порядку, ставя под угрозу стабильность мировых производственных цепочек и цепочек поставок. Это не идет на пользу ни Китаю и США, ни всему миру. США следует немедленно прекратить совершать ошибочные действия. Китай примет все необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих компаний", — отметила пресс-секретарь китайского торгового ведомства.

По ее словам, США постоянно расширяют границы понятия национальной безопасности и злоупотребляют мерами по контролю за экспортом, используя государственное влияние для оказания давления на компании и организации из других стран.

Во вторник Министерство торговли США добавило семь китайских организаций в санкционный список "за поддержку усилий по военной модернизации Китая". Отмечается, что организациям космической, аэрокосмической отраслей и связанным с ними технологическим компаниям значительно ограничат доступ к товарным рынкам, программному обеспечению и технологиям. По мнению властей США, компании представляют собой угрозу национальной безопасности.