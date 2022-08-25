В "Единой России" заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР состоятся
Секретарь Генсовета "Единой России" Турчак: референдумы в ДНР и ЛНР состоятся
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, они являются территорией России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", — добавил он перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу "Единой России".
Турчак также предложил реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории этих республик и освобожденных территорий Украины.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к России. О намерении не признать референдумы "на территории Украины" также заявили США — с таким утверждением выступила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по Украине.
Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав.