МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Референдумы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик состоятся, они являются территорией России, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В Запорожской области рассказали, когда может пройти референдум

"И они также имеют право быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", — добавил он перед заседанием рабочей группы по подготовке изменений в народную программу "Единой России".

Турчак также предложил реализовать все разделы народной программы и инициативы партии на территории этих республик и освобожденных территорий Украины.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что западные страны никогда не признают результаты проводимых на "территории Украины" референдумах по присоединению к России. О намерении не признать референдумы "на территории Украины" также заявили США — с таким утверждением выступила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН по Украине.

Россия в феврале признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, ЛНР и ДНР выразили желание войти в ее состав.