МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с послом Малайзии, стороны договорились о сотрудничестве в сфере обращения с отходами, сообщили в пресс-службе РЭО. Банки стран ШОС приняли план поддержки внутрирегионального сотрудничества

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и посол Малайзии в России Бала Чандран Тарман обсудили на встрече сотрудничество в сфере обращения с отходами, а также технологическое и инвестиционное взаимодействие РЭО с крупнейшими малазийскими компаниями.

"Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Малайзии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече подняли вопрос возможного обмена опытом с операторами по вывозу отходов, планируется изучение опыта Малайзии по организации обращения с отходами на национальном уровне, перспективные инвестиционные проекты с участием малазийских компаний на территории РФ", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Он также заявил о заинтересованности РЭО в инвестиционном и технологическом взаимодействии с малазийскими компаниями.