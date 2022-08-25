МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. После поступления гранта в 3 миллиарда долларов США в бюджет Украины госдолг страны превысил 105 миллиардов долларов, а долговая нагрузка возросла до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, к концу года может вырасти до 86% ВВП, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. В Британии отметили рост госдолга страны выше прогноза

"За первое полугодие 2022 года прямой и гарантированный государственный долг увеличился с 97,96 миллиарда долларов США до 105,39 миллиарда долларов США. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года", — приводит слова Гетманцева Telegram-канал Верховной рады.

Он напомнил, что для уменьшения долговой нагрузки Украина осуществила вынужденную реструктуризацию части внешнего государственного долга с отсрочкой платежей до 2024 года.

Днем ранее минфин Украины официально подтвердил поступление 3 миллиардов долларов гранта от США для финансирования государственного бюджета.

Премьер Украины Денис Шмыгаль говорил, что это первый транш из дополнительных 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Ранее он сообщал, что Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам.