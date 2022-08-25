МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сценариев развития ситуации на Украине "всего полтора": достижение всех целей специальной военной операции и признание ее итогов Киевом или военный переворот на Украине и последующее признание итогов СВО, написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Договор с Россией мог дать гарантии безопасности Украине, заявил Медведев

Он отметил, что "аналитики всех мастей упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту", "прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада".

По мнению Медведева, "на самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората".

"Все все понимают. Но отрабатывают роли. Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации", — считает Медведев.

"Вот и все варианты. Tertium non datur (третьего не дано — ред.)!" — подытожил он.