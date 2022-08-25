МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь в текущих условиях необходимо, оно находится в проработке, сообщили в пресс-службе Минпромторга России. Эксперт назвал последствия возврата Европы к угольной генерации

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комиссии по энергетике Госсовета сообщила, что Минэнерго и Минпромторг предложили внести корректировки в налоговое законодательство и снизить нагрузку на угольные компании, "чтобы предотвратить потенциальные банкротства". Согласно статье, Минэнерго предложило изменить формулу расчета НДПИ, а именно отказаться от применения австралийского ценового индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС и вернуть действовавшие до 2022 года правила с фиксированной ставкой.

"Как ранее говорилось, изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь, которое необходимо в текущих условиях, находится в проработке совместно с заинтересованными ФОИВами и организациями. Также напоминаем, что уголь находится в ведении Минэнерго России", — сообщил Минпромторг.

Ранее замглавы этого министерства Виктор Евтухов в интервью РИА Новости отмечал, что обеспечение сырьевой безопасности металлургической отрасли является одной из приоритетных задач для Минпромторга. Он заявлял, что необходимо корректировать формулы расчета налоговых отчислений по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на железную руду и коксующийся уголь в зависимости от текущего уровня рентабельности отрасли.

Закон о повышении в России с 2022 года НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли начал действовать с 1 января. В частности, ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней цены на него в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.