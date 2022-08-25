МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Необходимо сформировать перечень лекарственных препаратов, производство которых можно локализовать в России на всех этапах, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Аналитики оценили влияние ограничения цен на лекарства в США на отрасль

"Хотел бы сказать про два новых положения народной программы ("Единой России") — по сути мы их уже реализуем. Первое — импортозамещение. Особенно, что касается лекарственного обеспечения. И здесь нужен список особо острых препаратов, где мы должны полностью весь цикл у себя локализовать", — отметил политик в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в народную программу ЕР.

Так, сказал он, в РФ уже удалось локализовать производство инсулина. Можно было бы начать в стране и производство шприц-ручек для инсулиновых инъекций, а также систем мониторинга глюкозы, добавил он.

Другим направлением он назвал помощь ДНР и ЛНР. Хубезов подчеркнул, что ЕР необходимо распространить реализацию программы партии на все "потенциально наши территории". —0-