ЕРЕВАН, 25 авг — ПРАЙМ. Показатель экономической активности (ПЭА) в Армении за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13,1%, сообщили в четверг в статистическом комитете республики. Армения одобрила ратификацию соглашения о навигационных пломбах в ЕАЭС

"Показатель экономической активности в январе-июле вырос на 13,1%. Рост объема промышленной продукции составил 7%, объема услуг без торговли — 27,5%", — говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму порядка 3,4 миллиарда долларов по текущему курсу, оказано услуг на 3,36 миллиарда долларов.

Объем строительства за семь месяцев, согласно сообщению комитета, вырос на 13,6% — до 470,6 миллиона долларов, оборот торговли увеличился на 12,5% и достиг 5,4 миллиарда долларов. Производство электроэнергии выросло на 14,9%. Потребительская инфляция достигла 8,3%.

Внешнеторговый оборот страны в январе-июле, по статистическим данным, достиг почти 6,35 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с первыми семью месяцами 2021 года на 47,7%. Экспорт составил более 2,35 миллиарда долларов (рост на 43,9%), импорт — свыше 3,99 миллиарда долларов (рост на 50,1%).

Экономическая активность в Армении по итогам 2021 года выросла на 5,8%. При этом объем промышленной продукции в стране увеличился на 3,3%, строительства — на 7,4%, торговли — на 7,5%, услуг — на 7,8%. В то же время сократилось производство сельхозпродукции и электроэнергии на 1,1% и 0,6% соответственно.

Показатель экономической активности представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов.

В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, месячный показатель экономической активности характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, месячный ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.