ЧОЛПОН-АТА, 25 авг — ПРАЙМ. Заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕМПС) в узком составе началось в Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Армения одобрила ратификацию соглашения о навигационных пломбах в ЕАЭС

Заседание проходит под председательством главы кабмина Киргизии Акылбека Жапарова, в нем принимают участие премьеры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Роман Головченко, Казахстана Алихан Смаилов и России Михаил Мишустин.

Они намерены обсудить актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено формированию общего рынка газа, промышленной кооперации, развитию интеграционных транспортных проектов, регулированию алкогольного рынка, а также отдельным аспектам налогообложения в рамках электронной торговли.

Повестка дня предстоящего межправсовета очень насыщенная, сообщил премьер Киргизии Акылбек Жапаров.

Дальнейшее заседание в узком кругу пройдет без участия прессы.

По итогам заседания планируется подписание решений, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.

Заседание ЕМПС в расширенном составе с участием гостя — премьера Азербайджана Али Асадова и наблюдателя — главы кабмина Узбекистана Абдуллы Арипова пройдет в пятницу.