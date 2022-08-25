МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале 2022 года, согласно второй оценке, снизился на 0,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. В США считают, что в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали улучшения оценки до 0,8%. Первая оценка предполагала сокращение экономики США на 0,9%.

Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, составили 1,5% в пересчете на год после увеличения на 1,8% в первом квартале. Первая оценка предполагала рост на 1%.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 1,7%. Первая оценка предполагала рост на 1,6%. В первом квартале ВВП США вырос на 3,5% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.