ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 авг — ПРАЙМ. Международные отношения переживают непростые времена, в том числе из-за действий западных стран, но государства ЕАЭС скоординированно реагируют на вызовы, не допуская разрушения своих экономик, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Заседание межправсовета ЕАЭС в узком составе началось в Киргизии

"Структура международных отношений и внешнеэкономического сотрудничества переживает достаточно непростые изменения, которые, в том числе, спровоцированы коллективными действиями Запада", — сказал Мишустин на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с главами правительств стран ЕАЭС.

При этом Мишустин отметил, что "Евразийский экономический союз доказывает свою эффективность и устойчивость в сложной ситуации".

"Будь то пандемия коронавируса, либо давление со стороны других государств, мы скоординированно реагируем на новые вызовы, не допуская разрушения экономик наших стран, принимая скоординированные действия, чтобы сгладить последствия любых ограничений", — продолжил он.

Глава российского правительства также отметил успешное председательство Киргизии в ЕАЭС.

"Нам удалось значительно продвинуться по многим направлениям в текущих непростых условиях", — заметил он.

В частности, премьер РФ заметил, что объем ВВП ЕАЭС за первый квартал текущего года превысил 470 миллиардов долларов. Мишустин утвердил единовременную выплату миллиона рублей матерям-героиням

"В условиях санкций открываются новые, дополнительные новые возможности для наших стран, и мне кажется, сейчас очень важно ими грамотно воспользоваться", — сказал он.

Мишустин пояснил, что говорит об усилении промышленной кооперации, запуске новых, в том числе, высокотехнологичных проектов.

"Это обеспечит независимость ЕврАзЭс от импортных поставок", — подчеркнул он.

Премьер России также заявил о необходимости исключить искусственные ограничения для сотрудничества в рамках союза и не допустить создания новых барьеров.

"Я уверен, что мы не позволим недоброжелателям вбить клин между нашими странами и народами", — добавил он.

Мишустин также передал участникам встречи наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны ЕАЭС активизировать работу по устранению барьеров внутри объединения, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

"Нам важно более активно и настойчиво продолжить работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, мешающих нашим интеграционным процессам. В данном контексте нельзя обойти вниманием одну из ключевых проблем в рамках ЕАЭС — свободу перемещения товаров. Несмотря на предпринимаемые шаги, барьеры продолжают препятствовать расширению торговых связей между нашими странами", — цитирует президента его пресс-служба.

По мнению Жапарова, ЕАЭС стал "авторитетной и эффективной интеграционной структурой, с которой многие страны из самых разных регионов мира проявляют интерес к сотрудничеству".

"В нынешних кризисных условиях в международных отношениях, взаимодействие наших стран в рамках ЕАЭС приобретает особую значимость. Требуется выработка действенных и эффективных механизмов финансирования инфраструктурных проектов, которые имеют интеграционную направленность", — сказал президент.

Как добавил киргизский лидер, сфера международной трудовой миграции является очень актуальной проблемой в странах союза, поэтому одним из приоритетов председательства Киргизии в органах ЕАЭС является создание надлежащих условий для пребывания трудящихся на территории стран объединения. В этой связи, как отметил Жапаров, "важно продолжить работу в данном направлении, в том числе по решению вопросов социального обеспечения трудящихся и членов их семей и упрощению для них миграционных требований в государствах-членах ЕАЭС".

"Мы должны стремиться к созданию благоприятных макроэкономических условий для опережающего развития экономик государств — членов союза. Уверен, что эффективное использование интеграционных возможностей и инструментов в интересах обеспечения социального и материального благополучия населения наших стран приведут к росту взаимной торговли, в том числе за счет постепенного устранения барьеров, сокращения изъятий и ограничений, а также создания благоприятных условий для роста деловой активности. Кыргызстан уделяет особое внимание развитию евразийской интеграции и намерен предпринять всевозможные усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов по достижению целей союза", — резюмировал он.