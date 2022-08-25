МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации нацпроектов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Расходы бюджета на нацпроекты исполнены на 57,9% от плана на год

"Правительству Российской Федерации… представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации национальных проектов, в том числе национального проекта "Жилье и городская среда", и взаимоувязки мер, осуществляемых в рамках их реализации", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2022 года.