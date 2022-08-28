МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье, а также выделить средства на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком, сообщила пресс-служба кабмина. Мишустин заявил о важности месторождений в Забайкалье для энергетики России

Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток.

В сообщении отмечается, что блок поручений по Забайкалью связан с развитием промышленности. Одно из указаний предписывает федеральным ведомствам до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан".

Помимо этого, правительству края вместе с Минвостокразвития и Минфином до 15 октября необходимо проработать возможность продления периода налоговых льгот для резидентов действующих здесь территорий опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" и "Краснокаменск".

Ещё одно поручение, как сообщается, касается выделения Забайкальскому краю средств на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком. Финансирование должны предусмотреть в бюджете 2023–2025 годов.

"Общим для властей всех дальневосточных регионов стало поручение определить виды сельхозпродукции, производство которых наиболее перспективно. В этом руководству субъектов помогут специалисты Минвостокразвития, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Срок его исполнения – до 25 октября 2022 года", — отметили в пресс-службе.