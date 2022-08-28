МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Лондона иссякнет к концу года, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны. Боррель заявил, что Евросоюз очень скоро ждут серьезные вызовы

"В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова… что финансовый вклад Соединенного Королевства в… (боевые действия Украины) иссякнет к концу года", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева "миллиарды фунтов стерлингов" в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.

Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, "чертовски напугана" ценами на газ. "Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев", — отмечает она.

РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.