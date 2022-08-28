МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Западные страны подменили дипломатию своей санкционной политикой, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

"Он (Запад — ред.) только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией", — сказал он в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является "прямым "камнем в огород" Запада".

Лавров также не исключил, что Запад будет "бить ниже пояса", заставляя страны, входящие в Движение неприсоединения, поддержать антироссийские санкции.

"Это будет оставаться на совести наших западных коллег", — добавил он.

Комментируя внешнее давление Запада в вопросе поддержки антироссийского курса, министр отметил, что "члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются".