МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что Минск демонстрирует хорошие темпы экспорта продукции в Россию и развития кооперационного взаимодействия в промышленности. Лавров заявил, что Запад подменил дипломатию односторонними санкциями

"Мы прибавляем очень хорошо в экспорте нашей продукции (в Россию – ред.). По итогам шести месяцев рост был практически 1,3 раза. Задание (по росту экспорта на 2022 год — ред.) скорректировали: поставлена задача по Российской Федерации добиться увеличения экспорта в 1,4 раза", — сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

По его словам, очень хорошие отношения сложились с "КАМАЗом", при этом выработана программа, согласно которой белорусские предприятия получают дополнительную загрузку на ту продукцию, которая требуется для "КАМАЗа".

"Примерно то же произошло с питерским тракторным заводом, которому тоже потребовалась наша поддержка и помощь. Мы долго не могли договориться с "Ростсельмашем". Это компания, которая производит альтернативную продукцию нашему "Гомсельмашу". Но и здесь нашли точки соприкосновения. По 50 комплектов наших комплектующих, которые используются для производства наших комбайнов, будут использоваться на комбайнах "Ростсельмаша", — отметил Пархомчик.

Он добавил, что с российской стороной обсуждается тема сотрудничества в сфере производства легковых автомобилей.

"Там есть вопросы. Мы тоже хотим обладать этими компетенциями", — сказал вице-премьер, отметив, что Минск делает ставку на развитие электротранспорта.

Также он указал, что белорусский завод БАТЭ, который поставляет компоненты "КАМАЗу", увеличил поставки в 1,5 раза.

"И мы глубже пошли, не просто поставляем какие-то комплектующие. Сегодня есть целая программа по унификации грузового транспорта, который производят МАЗ и "КАМАЗ". Мы говорим, что хватит каждому выдумывать какую-то комплектующую, лучше кооперироваться и создавать определенные узлы в Беларуси, отдельные — создавать на "КАМАЗе" в Российской Федерации и обмениваться", — отметил вице-премьер.

"Очень много точек соприкосновения, которые в ближайшее время будут обсуждаться и находить решения в Российской Федерации", — констатировал Пархомчик.

Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.