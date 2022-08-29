МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Лидерами российского рейтинга по рынку труда за прошлый год стали Москва, Петербург и Подмосковье, в конце списка – Ингушетия, Тува и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы, лидирующие по доле работников с зарплатой выше среднего

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Для оценки ситуации на рынке труда в российских регионах эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг по итогам 2021 года, который дает возможность комплексно оценить положение дел в данной сфере. Рейтинг рассчитывался на основе агрегирования ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для трудоустройства и дальнейшей работы.

При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация на российском рынке труда неоднородна. Значение рейтингового балла регионов изменяется в диапазоне от 97,2 до 7,1 (возможный диапазон изменения значений от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное). Соответственно, чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда субъекта РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам исследования, регионы-лидеры в основном сохранили свои места. Первые пять позиций остались без изменений. Составлен рейтинг российских городов по объему ввода жилья

Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург, у которых значение рейтингового балла превышает 96. Третье место занимает Московская область с 86,5 балла. В первую пятерку входят также Ханты-Мансийский автономный округ (77,6) и Татарстан (76,9).

Как отмечают эксперты, лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и большой емкостью рынка труда.

Нижние позиции рейтинга занимают регионы, в которых балл не превышает 15. Самые низкие значения отмечаются в Ингушетии (7,1), Туве (8,6), Чечне (12,3), Карачаево-Черкесии (13), Кабардино-Балкарии (14) и Северной Осетии (14,4).

Основными проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются сохраняющийся высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

УЛУЧШЕНИЕ НА РЫНКЕ

Эксперты отмечают, что почти во всех регионах ситуация на рынке труда улучшилась. Названы регионы-лидеры по доступности бензина

По итогам 2021 года увеличение значения рейтингового балла произошло в 79 регионах. При этом в 15 из них рост составил более 5 баллов.

Наибольшее увеличение произошло в Новгородской области (+8), Ненецком автономном округе (+8) и в Хакасии (+6,4).

В Новгородской области и Хакасии снизился коэффициент напряженности на рынке труда, сократилась безработица, увеличилось соотношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снизилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы.

По оценкам экспертов, на увеличение значения рейтингового балла в НАО также повлияли снижение коэффициента напряженности на рынке труда, сокращение уровня безработицы, снижение доли занятых на работах с опасными условиями труда. Названы регионы - лидеры по численности среднего класса

Значение рейтингового балла снизилось только в шести регионах, причем везде сокращение было незначительным и не превысило 1,8 балла. Снижение произошло в ЯНАО (-1,8), Калмыкии (-0,5), Туве (-0,2), Ингушетии (-0,2), Карачаево-Черкесии (-0,05) и Дагестане (-0,005).

Как считают эксперты, на текущий момент ситуацию на рынке труда в России можно назвать стабильной. В частности, роста безработицы не происходит, показатель сохраняется на уровне 4%, также отмечается увеличение заработных плат. Однако в дальнейшем, учитывая в том числе неблагоприятные прогнозы в сфере безработицы, можно ожидать ухудшения ситуации на рынке труда.

По итогам 2022 года, скорее всего, вырастет число регионов, где значение рейтингового балла снизится, заключают эксперты.

КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ

Методика расчета рейтинга основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Значение рейтингового балла может изменяться в диапазоне от 1 до 100. Опубликован рейтинг по развитию ипотеки в регионах

Максимально возможное значение субъект РФ может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение будет у региона, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям.

Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета использовались восемь показателей, объединенных в четыре группы.

Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Исследование выявило лидера в рейтинге по качеству дорог в России

В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев, в общей численности рабочей силы.

В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих.

В группу "Емкость рынка труда" входят: общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирования ограниченного числа отраслей.