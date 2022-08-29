МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Розничный бизнес предложил продлить действие параллельного импорта на 2023 год, пишут "Известия". Эксперт рассказал, чем заменят компьютеры Dell на российском рынке

АКИТ (объединяет Ozon, "Яндекс.Маркет", "М.Видео" и другие сети) готовит соответствующее письмо в Минпромторг, рассказал президент организации Артем Соколов. По его словам, если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий.

"Параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции", — сказал Соколов.

Он добавил, что такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию, которая проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры.

В случае отмены параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции, отметил глава АКИТ. По его мнению, это значит, что потребитель в большинстве случаев получит контрафакт, причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.

В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено. В ФАС напомнили, что продлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства.