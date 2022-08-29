МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российским властям следует наращивать инвестиционную активность во всех областях, а также развивать науку и разработки для замены критического импорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поддержал предложение по стимулированию инвестиций в России

"Нам нужно наращивать инвестиционную активность на всех направлениях. Это и работа с инвесторами, в первую очередь, с нашими инвесторами, у которых есть средства", — отметил глава кабмина на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин добавил, что необходимо также привлекать отечественные компании, которые перестали работать на территории "недружественных стран".

Кроме того, премьер заявил, что "ужно заниматься наукой и нужно предлагать те решения, которые станут основой собственного производства в России, которое заменит критический импорт.