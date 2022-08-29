МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили в ходе телефонного разговора обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей двух стран, сообщила пресс-служба Кремля. Россия готова совершенствовать региональное взаимодействие, заявил Путин

Сообщается, что они обменялись обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Подчеркнута важность этого документа, зафиксировавшего приоритеты межгосударственных отношений и способствовавшего выведению традиционно дружественного российско-армянского сотрудничества на качественно новый уровень. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией", — сказано в сообщении.