МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Программу выплаты материнского капитала в России предлагают сделать бессрочной, пишут "Известия". Минтруд разрешил оплачивать маткапиталом образовательные услуги ИП

По информации издания, 30 августа в Госдуму будет внесен законопроект "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Его авторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Они предлагают сделать выплату маткапитала бессрочной. Сейчас эта программа действует до конца 2026 года. Размер выплат на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тысяч рублей. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей.

Как пояснил один из авторов инициативы, глава фракции Сергей Миронов, России нужно срочно решать демографическую проблему.

"Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 миллиона человек в начале 2020 года до 134,277 миллиона человек к началу 2036 года", — отметил политик.

По его мнению, предлагаемые меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

"Начатая в 2007 году программа дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей (материнский капитал), обеспечила возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери. Данные меры существенно повысили уровень рождаемости", — говорится в документе.