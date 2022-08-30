МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара за акцию, сообщает компания. "Русал" утвердил программу биржевых облигаций на 0,5 триллиона рублей

"Компания объявляет, что на заседании совета директоров компании в понедельник 29 августа 2022 года совет решил, основываясь на результатах первого полугодия 2022 года, рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды в размере 0,02 доллара на каждую обычную акцию", — говорится в заявлении, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Внеочередное общее собрание акционеров назначено на 30 сентября.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.