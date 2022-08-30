АНКАРА, 30 авг — ПРАЙМ. Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с РФ через Турцию, пишет во вторник утром газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах. Россиянам дали совет, как покупать качественные вещи у "новых челноков"

"Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний", — пишет издание.

Уточняется, что американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия-Турция-Дубай-США, покупая товары из России.

"Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке", — пишет издание.

"Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки — это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России. Когда США и Европа ввели санкции против российских компаний и богатых бизнесменов, работающих в различных областях, особенно в сфере финансов, энергетики, обороны и технологий, тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации", — добавляет газета.

Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.

"Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе", — пишет газета.