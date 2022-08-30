МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Если в вашу компанию пришли с обыском, аудио и видео фиксация следственных действий законом не запрещена, а если вам в ней было отказано, то это необходимо отразить в протоколе, разъяснила РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Басманный суд арестовал бывшего куратора банковского надзора в Центробанке

"Важно понимать, что при проведении законного обыска (у оперативной группы должно быть на это постановление следователя) аудио и видео фиксация следственных действий не запрещена. Но если вам в ней было отказано, то этот момент и все последующие возможные выявленные нарушения необходимо отражать в протоколе или приложении к нему, проставляя подпись и дату на каждом листе процессуального документа", — рассказала она.

По словам эксперта, фиксировать необходимо любое действие оперативников, которое может показаться вам подозрительным. "И будьте готовы к тому, что сотрудники правоохранительных органов зачастую крайне негативно относятся к этому", — заметила Авдеева.

В начале обыска, по ее словам, также необходимо избежать включения в следственные действия так называемых "карманных понятых", которые появились с приходом оперативной группы. "Если вы понимаете, что этот кейс начинает притворяться в жизнь у вас на глазах, то необходимо заявить следственной группе ходатайство о приглашении независимых понятых и не забыть отразить этот момент в протоколе даже в случае отказа", — подчеркнула Авдеева.

Представляется разумным, сказала она, и "нахождение в периметре обыска или в шаговой доступности от него вашего адвоката, которому вы доверяете".

"В качестве превентивных мер необходимо привнести в корпоративную культуру наших компаний уроки поведения в нестандартных ситуациях (обыск, допрос, проверки), чтобы люди были морально готовы и не воспринимали эти процессы как механизм силового или административного давления", — заключила Авдеева.