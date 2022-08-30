МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Современное российское сельское хозяйство является "секретным триумфом" президента Владимира Путина, пишет в своей статье для итальянской Corriere della Sera журналист Федерико Рампини. Правительство смягчит условия получения грантов на проекты в сфере АПК

Он признается, что "поплатился, когда пересмотрел подход к продовольственной чрезвычайной ситуации во всем мире". По его словам, вместе с одной хорошей новостью, о том, что цены на зерно и другие сельскохозяйственные продукты наконец снизились, он дал еще и другую, "но более неудобную" — она заключается в том, что "российское сельское хозяйство пышет здоровьем, и в этом году страна достигнет рекордного экспорта зерна вопреки страшным сценариям". Рампини напоминает, что санкции не затрагивают продажи зерна, а это значит, что весь мир сможет беспрепятственно пользоваться российской продукцией.

"Сельское хозяйство — "секретный триумф" Путина. Я в таком возрасте, что помню, как фермеры Среднего Запада США не давали советским гражданам голодать и помогали им дотянуть до конца месяца", — отметил он, добавив, что это воспоминание уже "в далеком прошлом".

Он приводит данные, согласно которым с 2000 до 2018 экспорт сельскохозяйственной продукции из России в остальные страны вырос в 16 раз. "При Путине Россия, как во времена Екатерины II, вновь стала сельскохозяйственной супердержавой. На сегодняшний день Россия производит больше зерна, чем США. Эти две страны занимают третье и четвертое места в мировом производстве: 85,9 миллиона тонн — Россия, и 49,7 миллиона тонн — США. На первом и втором месте — Китай (134 миллиона тонн) и Индия (108 миллионов тонн). Однако в Китае и Индии проживают по 1,4 миллиарда человек, и эти страны должны использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд, в то время как у России и США гораздо больше возможностей для экспорта", — отмечает журналист.

Еще одной "хорошей новостью" для Путина, по словам Рампини, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство: климатические изменения навредят этой отрасли в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. "Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении", — делает вывод журналист.

"А пока стоит отдать должное Путину. Он возродил агробизнес в своей развивающейся стране, и теперь под ее контролем (в зависимости от года) находится 13-16% мирового экспорта зерна. К концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень прошлого года, то есть до начала конфликта на Украине. Неслучайно цены на зерно опустились до уровня, который был до конфликта. Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту стоимости: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления", — подчеркивается в статье.