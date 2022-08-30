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2022
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Безработица в Японии в июле ожидаемо осталась на уровне июня в 2,6%
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Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле осталась на июньской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций... ПРАЙМ, 30.08.2022
макроэкономика, экономика, новости, япония, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле осталась на июньской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.
Число безработных в стране в июле составило 1,76 миллиона человек, что на 170 тысяч (на 8,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,85 миллиона человек, снизившись на 470 тысяч человек (на 1,1%) в годовом выражении.