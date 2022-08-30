МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле осталась на июньской отметке в 2,6%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Индекс Nikkei упал до двухнедельного минимума по итогам торгов понедельника

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.

Число безработных в стране в июле составило 1,76 миллиона человек, что на 170 тысяч (на 8,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,85 миллиона человек, снизившись на 470 тысяч человек (на 1,1%) в годовом выражении.