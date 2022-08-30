МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сейчас на Украине все дорожает чуть ли не каждый день, инфляция уже перевалила за 20%, цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%, уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления, заявил РИА Новости политолог, доцент, преподаватель НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. 

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"В стране все дорожает, кажется, не по дням, а по часам. Уровень инфляции уже перевалил за 20%. Цены на продукты питания увеличились в среднем на 35%. Пачка гречки, допустим, в пересчете на рубли стоит сейчас 270-300 рублей, из магазинов исчезает соль", — сказал он.

"Особенно резко подскочили цены на топливо – почти на 90%. Уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью, люди проедают последние накопления", — добавил эксперт.

И все это при том, заметил он, что Украина всегда была сильна своим сельским хозяйством. "Но оно, как, впрочем, все сегодня в стране, приходит в окончательный упадок. Дело дошло до того, что говорить сейчас об экономике Украины нет смысла, поскольку ее нет", — подчеркнул Суздальцев.

Однако голод, по его мнению, стране не грозит.

"Во-первых, украинский народ очень эластичный, он давно привык ко всем передрягам, которые сотрясают его все 30 лет самостийности. Во-вторых, не будем забывать, что это – все-таки южный народ, где у многих есть приусадебные хозяйства или родственники, имеющие свои сады-огороды, всякую живность. Словом, им проще выживать. Вернее, скажу так – украинцы привыкли выживать, поскольку власти уже давно махнули на них рукой", — заключил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.