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Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в Германии в августе
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. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,8% с 7,5% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики... ПРАЙМ, 30.08.2022
экономика, новости, германия, destatis, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,8% с 7,5% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует во вторник, 30 августа, в 15.00 мск.
В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board сообщит данные по доверию потребителей к экономике США в августе. Аналитики прогнозируют рост показателя до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта.