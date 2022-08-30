МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,8% с 7,5% месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В Германии объяснили, почему не могут найти замену российскому газу

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует во вторник, 30 августа, в 15.00 мск.

В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board сообщит данные по доверию потребителей к экономике США в августе. Аналитики прогнозируют рост показателя до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта.