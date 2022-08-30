МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Проблемы с хлопком, вызванные наводнениями в Пакистане, затронут весь мир в связи с ростом цен, однако напрямую на России они не отразятся, сообщила РИА Новости гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперт рассказал, когда мир перейдет к биоразлагаемой одежде

"Проблемы Пакистана окажут воздействие на весь мир, так как Пакистан является крупным поставщиком хлопка для других стран, что приведет к росту цен на готовые изделия", — заявила она.

При этом, по словам эксперта, Россию это коснётся только косвенно, поскольку поставки хлопка из Пакистана занимают около 3%, а в готовых изделиях — 1,4%. "Прямого влияния это не окажет, но это окажет косвенное влияние в связи с тем, что Пакистан поставляет хлопок тем странам, которые поставляют готовые изделия уже в Россию", — отметила она.

Так, основными поставщиками хлопка в Россию выступают Узбекистан – 50%, Китай (15%) и Таджикистан (6%). Среди поставок текстиля лидируют Китай, следом Бангладеш, Узбекистан, Турция и Белоруссия (приблизительно по 6%).

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщало в понедельник, что в результате продолжающихся с 14 июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погиб 1061 человек, более 1,5 тысячи ранены. Ливни и разлившиеся реки повредили 3457 километров дорог, обрушились 157 мостов, полностью или частично разрушены почти 950 тысяч домов, погибли более 800 тысяч голов скота.

На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году — 388,7 миллиметра.