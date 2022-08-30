СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Проведение Ялтинского международного экономического форума может быть перенесено на следующий год, сообщил РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Китай рассматривает возможность участия в ВЭФ, сказали в посольстве КНР

В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был состояться 4-6 ноября, перенесен на 2022 год из-за сложной ситуации с коронавирусом. Ожидалось, что форум пройдет в четвертом квартале.

"Проведение форума в силу ряда причин может быть перенесено на следующий год. Окончательное решение принимает оргкомитет форума", — сказал Мурадов агентству.

В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.

В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участие 4,5 тысячи представителей 79 стран, а в 2021 году ожидались представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме планировалось 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.