БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что "некоторые голоса" в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских санкций. "Северный поток" остановят с утра 31 августа до утра 3 сентября

"ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС — ред.) будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе", — сказал он.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Россию, в частности, вводились ограничения на поставки российских энергоносителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.