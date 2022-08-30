В ЕС признали, что "некоторые голоса" против антироссийских санкций
Боррель признал, что "некоторые голоса" в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что "некоторые голоса" в Евросоюзе выступают за пересмотр антироссийских санкций.
"ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС — ред.) будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе", — сказал он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Россию, в частности, вводились ограничения на поставки российских энергоносителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.