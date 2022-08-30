МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Отток капитала с Украины с января по май 2022 года составил 9,6 миллиарда долларов, сообщает интернет-издание "Страна.ua". Цены на нефть усилили падение до 5%

В отчете Совета финансовой стабильности, в который входит руководство Нацбанка, министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку указан объем оттока за пять месяцев этого года, данные летних месяцев не приводятся.

"С начала войны из Украины произошел значительный отток капитала, в январе-мае 2022 года он составил 9,6 миллиарда долларов США", — привод текст сообщения издание.

В этом заключении, как сообщает издание, выделяется два направления оттока капитала: снятие наличных — как украинцами за границей, так и "валютными челноками" (Нацбанк назвал это явление карточным туризмом), а также увеличение импорта услуг при низких объемах экспорта.

В своем отчете чиновники отметили, что отток капитала отчасти перекрывался, хоть и не в полной мере, поступлениями кредитов от международных финансовых организаций и стран-партнеров.

"Значительная часть финансирования госбюджета Украины происходила за счет выкупа Нацбанком военных облигаций министерства финансов. С марта по май 2022 года Нацбанк приобрел таких долговых бумаг на 120 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов) — 32% всех заимствований правительства за пять месяцев. А после повышения учетной ставки НБУ в июне (с 10% до 25% годовых) — еще на 105 миллиардов гривен (2,9 миллиарда долларов). Всего получается 225 миллиардов гривен (6,1 миллиарда долларов)", — приводит текст отчета издание.