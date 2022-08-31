МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Недружественные страны Запада пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. На Восточном экономическом форуме ждут гостей из более чем 60 стран

Ранее министр сообщил, что в ВЭФ примут участие достаточно представительные по составу делегации из стран Азии и Евразийского экономического содружества.

"По неформальным каналам высокого уровня мне рассказывают товарищи, которые входят в правительства других стран, что на них пытаются оказывать давление, так сказать, западные недружественные государства. Но они не поддаются этому давлению. Они собираются приезжать и работать с Россией", — сказал Чекунков.

Он отметил, что мир раскололся в международных отношениях по линии примерно 25% населения Земли, когда страны, представляющие эти 25%, объявили себя одним лагерем, а остальные 75% населения Земли разделяет позицию России о важности самоопределения, безусловного суверенитета всех стран, всех наций.

"Нас большинство. Это точно крупнейшие азиатские страны — Китай, Индия, весь Ближний Восток, большинство стран АСЕАН. Большая часть человечества активно поддерживает Россию, более того, сами проходят сейчас через период внешнего давления, как показывают и фокусы с полит-туризмом американцев на Тайвань, и торговые войны, и перебои в доставках продовольствия", — уточнил министр.

ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.