МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Отпуск с финансовой точки зрения в будущем году выгоднее брать в марте, августе или в октябре, так как в эти месяцы больше рабочих дней, а значит, оплата одного рабочего дня при 40-часовой неделе будет выше, чем стоимость одного отработанного дня, заявила РИА Новости руководитель аналитического и исследовательского центра Superjob Наталья Голованова. Юрист рассказал, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск

Правительство РФ в понедельник приняло решение перенести в 2023 году следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. В 2023 году работающие по графику пятидневной рабочей недели будут отдыхать: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

"Зная все нерабочие дни 2023 года, мы можем точно сказать, в какие месяцы работнику, получающему оклад и работающему 40 часов в неделю, выгоднее взять отпуск. Это март, август или октябрь. Чуть хуже – июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь",- сказала Голованова.

Она объяснила логику: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этом месяце. "Так, в августе будущего года их 23, а в марте и октябре – по 22 дня. Поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", — пояснила эксперт.

"Поэтому, используя отпуск в перечисленные месяцы, вы не потеряете — или совсем незначительно потеряете — в деньгах по сравнению с заработной платой", — заключила Голованова.