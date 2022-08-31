МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от антироссийских санкций ЕС, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из РФ, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на МИД Эстонии. Сенатор предрек ЕС катастрофические последствия от восьмого пакета санкций

Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

"Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией", — цитирует ERR главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.

В списке компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.