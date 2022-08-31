МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от антироссийских санкций ЕС, чтобы продолжить импортировать нефтепродукты из РФ, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на МИД Эстонии. 

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Сенатор предрек ЕС катастрофические последствия от восьмого пакета санкций

Согласно санкциям, введенным ЕС против России после начала специальной операции на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

"Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией", — цитирует ERR главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.

В списке компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.