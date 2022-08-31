ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в августе вырос до 49,4 пункта, показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, но остался ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Reuters: регуляторы США проверят аудит китайских компаний

Показатель вырос на 0,4 процентных пункта против 49 в июле, хотя эксперты ожидали роста лишь до 49,2 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в августе составил 50,5, по сравнению с июлем показатель вырос на 0,7 процентных пункта, PMI средних предприятий вырос на 0,4 – до 48,9 пункта, PMI малых предприятий продолжил снижаться, упав на 0,3 процентных пункта – до 47,6.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства остался на уровне июля – в 49,8 пункта, при этом индекс новых заказов вырос на 0,7 процентных пункта до 49,2 пункта, что свидетельствует о восстановлении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в августе вырос до 48, что указывает на замедление динамики снижения запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости вырос на 0,3 процентных пункта – до 48,9, что свидетельствует о росте востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в августе по сравнению с июлем снизился на 0,5 процентных пункта — до 49,5.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе резко до 52,6 пункта, что, тем не менее, оказалось лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

PMI сферы услуг в августе на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции в стране резко снизился на 1,2 процентных пункта против 53,8 пункта в июле, тем не менее, показатель все еще остается выше психологической отметки в 50 пунктов.

Аналитики прогнозировали снижение до 52,3 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.