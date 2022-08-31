События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 августа
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|8,9%
|1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|1,5%
|2,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2022)
|-0,3%
|-3,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)
|0,9%
|0,7% (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена совета директоров Банка Японии /BoJ/ Юнко Накагавы
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август)
|52,5
|51,7 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49
|49,4 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)
|53,8
|52,6 (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
|0,2%
|-0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|4,5%
|4,2%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,5%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,3%
|0,6%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (август)
|48 тыс
|28 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (август)
|5,4%
|5,5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,4%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|4%
|4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|8,9%
|9%
|15:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
|128 тыс
|288 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июнь)
|0%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (2кв2022)
|2,89%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,8%
|15:30
|CAD
|Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2022)
|3,1%
|4,4%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
|52,1
|52
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,282 млн барр
|-1,483 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,426 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|-9,6%
|-8,9% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|3,9%
|4,1% (прогноз)
|предв.
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-4,9%
|-5,5% (прогноз)
|RUB
|М.видео — ВОСА (реестр закрыт 20.07.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Русолово — ВОСА (реестр закрыт 09.07.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|ОГК-2 — СД (план работы СД на 2022-2023, политика в области управления рисками, внутренних контроля и аудита)
|RUB
|Россети Юга — СД (о составах комитетов СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837941355.html