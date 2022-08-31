МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 8,9% 1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 1,5% 2,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2022) -0,3% -3,8% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль) 0,9% 0,7% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена совета директоров Банка Японии /BoJ/ Юнко Накагавы    
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август) 52,5 51,7 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49 49,4 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август) 53,8 52,6 (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) 0,2% -0,3%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3% 0,5%
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 4,5% 4,2%
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,5% 0,5%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,3% 0,6%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (август) 48 тыс 28 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (август) 5,4% 5,5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,4% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 4% 4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 8,9% 9%
15:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь) 128 тыс 288 тыс
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июнь) 0% 0,1%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (2кв2022) 2,89%  
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,8%  
15:30 CAD Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2022) 3,1% 4,4%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) 52,1 52
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,282 млн барр -1,483 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,426 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) -9,6% -8,9% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июль) 3,9% 4,1% (прогноз)
предв. RUB ВВП (месячный) (г/г) -4,9% -5,5% (прогноз)
  RUB М.видео — ВОСА (реестр закрыт 20.07.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Русолово — ВОСА (реестр закрыт 09.07.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB ОГК-2 — СД (план работы СД на 2022-2023, политика в области управления рисками, внутренних контроля и аудита)    
  RUB Россети Юга — СД (о составах комитетов СД)    