МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Решения о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 пока нет, оно будет приниматься чуть позже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин проведет Госсовет по туризму на ВЭФ

"Мы рассматриваем ситуацию. Ещё раз повторю, что мы имеем приглашение, и в любом случае Россия принимает участие в работе этого форума и будет принимать и на высшем уровне. Но формат участия будет определяться чуть позже", — сказал он.