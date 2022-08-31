Решения о формате участия Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле
Песков: решения о формате участия Путина в саммите "двадцатки" пока нет
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Решения о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 пока нет, оно будет приниматься чуть позже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы рассматриваем ситуацию. Ещё раз повторю, что мы имеем приглашение, и в любом случае Россия принимает участие в работе этого форума и будет принимать и на высшем уровне. Но формат участия будет определяться чуть позже", — сказал он.