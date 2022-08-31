МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Польше по итогам августа составила 16,1% годовых, по предварительной оценке, что стало рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает Главное статистическое управление республики. Аналитики ждут рекордного ускорения годовой инфляции в еврозоне в августе

"Цены на потребительские товары и услуги по предварительной оценке в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 16,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%", — говорится в сообщении.

При этом цены на продовольствие в годовом исчислении выросли на 17,4%, энергоносители подорожали на 40,3%, а топливо — на 23,3%.

Месяцем ранее потребительская инфляция составила 15,6%. в годовом исчислении.