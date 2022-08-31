2022-08-31T12:05:00+03:00
2022-08-31T12:18:39+03:00
2022-08-31T12:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837943943.html
Годовая инфляция в Еврозоне рекордно ускорилась по итогам августа
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Таким образом,... ПРАЙМ, 31.08.2022
экономика, новости, еврозона, рекорд, инфляция
https://1prime.ru/images/83239/72/832397288.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/72/832397288.jpg
https://1prime.ru/images/83239/72/832397287.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/72/832397287.jpg
https://1prime.ru/images/83239/72/832397286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/72/832397286.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837943595.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.
Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.