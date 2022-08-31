МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до рекордных 9,1% с 8,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Инфляция в Польше обновила двадцатипятилетний рекорд по итогам августа

Таким образом, инфляция в еврозоне вновь обновила исторический максимум.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9%.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3% годовых.

Только за август нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,5%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% с 4% месяцем ранее.