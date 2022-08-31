СМИ: Польша, Финляндия и страны Балтии могут сами ограничить въезд россиян
FT: Польша, Финляндия и страны Балтии могут ограничить въезд россиян на национальном уровне
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва намереваются принять меры по ограничению въезда россиян на национальном уровне, сообщила газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран.
В документе сказано, что указанные страны потребовали от ЕК "соответствующих визовых мер", которые "значительно сократят поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону".
"Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", — процитировало выдержку из заявления.
Главы МИД стран ЕС будут пытаться преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России в среду в Праге.