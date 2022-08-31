МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Великобритания приостановила на девять месяцев применение защитных пошлин на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из Украины, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны в среду. В Минпромторге заявили, что не планируют отменять акциз на жидкую сталь

"Правительство Великобритании приостанавливает действие мер торговой защиты в размере около 50 фунтов за тонну на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из Украины на девять месяцев", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что такое решение было принято на основе рекомендаций от Управления по защитным мерам в торговле Британии (Trade Remedies Authority, TRA), которое не нашло доказательств того, что приостановка ограничений на импорт стали из Украины нанесет ущерб производителям Великобритании.

Горячекатаная листовая и рулонная сталь используется преимущественно в машиностроении, электронной промышленности, строительстве и автомобилестроении.