БУДАПЕШТ, 31 авг — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе заседания глав МИД Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны, в том числе Венгрия, были против. Евросоюз расторгнет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

"Что касается вопроса о визах — на совете (глав МИД ЕС) не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я", — сказал Сийярто.

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