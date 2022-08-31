Минтранс: система электронных перевозочных документов заработает в России с 1 сентября
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Государственная информационная система электронных перевозочных документов заработает в РФ с 1 сентября, нововведение позволит транспортным и логистическим компаниям существенно снизить свои затраты и ускорить бизнес-процессы, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) заработает 1 сентября… На первом этапе услуги системы на добровольной основе будут доступны более 7 млн активных участников перевозочного процесса, работающим на автотранспорте – самом массовом по числу участников. До 2024 года к системе будут подключены все остальные виды транспорта, что позволит перейти к бесшовному электронному документообороту при мультимодальных перевозках", — отмечается в сообщении.
В министерстве пояснили, что с 1 сентября в ГИС ЭПД можно будет оформить электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд. С 1 марта 2023 года перечень документов расширится и будет также включать электронный путевой лист, электронный договор фрахтования и электронный заказ. Участники рынка могут работать с ГИС ЭПД через операторов электронных перевозочных документов. Оператором системы определен Минтранс РФ.
"Нам удалось на этапе подготовки к эксплуатации ГИС проработать вопрос с МВД и исключить дублирование бумажного и электронного документооборота, это было очень важно для компаний в текущих условиях. Для того, чтобы система работала, мы сделали уникальный межведомственный проект по цифровизации, в котором участвовали Минтранс, Минцифры, ФНС и МВД России", — отметил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов.
При этом на сегодняшний день внедрение ГИС ЭПД не отменяет использование бумажных документов. Проверки документов на дорогах теперь будут осуществляться в электронном виде для тех, кто работает с ГИС ЭПД. "Проверка электронных перевозочных документов на дороге будет осуществляться с помощью служебных мобильных устройств сотрудников Госавтоинспекции, с установленным на них сертифицированным программным обеспечением, путем считывания QR-кода. Водители по требованию сотрудников Госавтоинспекции будут предъявлять для проверки QR-код, содержащий отображение перевозочных документов, необходимое для осуществления проверки", – пояснил замначальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Ленар Габдурахманов.
Грузоперевозчики могут подключиться к ГИС ЭПД через компанию-оператора. В настоящее время к ГИС ЭПД подключены семь компаний-операторов: "КОРУС Консалтинг СНГ", "Компания Тензор", "ПФ "СКБ Контур", "Такском", "Калуга Астрал", "Эдисофт" и "Э-КОМ", уточнили в министерстве.
https://1prime.ru/state_regulation/20220831/837946777.html