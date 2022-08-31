МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Государственная информационная система электронных перевозочных документов заработает в РФ с 1 сентября, нововведение позволит транспортным и логистическим компаниям существенно снизить свои затраты и ускорить бизнес-процессы, говорится в сообщении Минтранса РФ. Нотариус рассказал о возможности "телепортации" документов

"Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) заработает 1 сентября… На первом этапе услуги системы на добровольной основе будут доступны более 7 млн активных участников перевозочного процесса, работающим на автотранспорте – самом массовом по числу участников. До 2024 года к системе будут подключены все остальные виды транспорта, что позволит перейти к бесшовному электронному документообороту при мультимодальных перевозках", — отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что с 1 сентября в ГИС ЭПД можно будет оформить электронную транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд. С 1 марта 2023 года перечень документов расширится и будет также включать электронный путевой лист, электронный договор фрахтования и электронный заказ. Участники рынка могут работать с ГИС ЭПД через операторов электронных перевозочных документов. Оператором системы определен Минтранс РФ.

"Нам удалось на этапе подготовки к эксплуатации ГИС проработать вопрос с МВД и исключить дублирование бумажного и электронного документооборота, это было очень важно для компаний в текущих условиях. Для того, чтобы система работала, мы сделали уникальный межведомственный проект по цифровизации, в котором участвовали Минтранс, Минцифры, ФНС и МВД России", — отметил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов. Правительство одобрило проект об отмене штрафов за негабаритные грузовики

При этом на сегодняшний день внедрение ГИС ЭПД не отменяет использование бумажных документов. Проверки документов на дорогах теперь будут осуществляться в электронном виде для тех, кто работает с ГИС ЭПД. "Проверка электронных перевозочных документов на дороге будет осуществляться с помощью служебных мобильных устройств сотрудников Госавтоинспекции, с установленным на них сертифицированным программным обеспечением, путем считывания QR-кода. Водители по требованию сотрудников Госавтоинспекции будут предъявлять для проверки QR-код, содержащий отображение перевозочных документов, необходимое для осуществления проверки", – пояснил замначальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Ленар Габдурахманов.

Грузоперевозчики могут подключиться к ГИС ЭПД через компанию-оператора. В настоящее время к ГИС ЭПД подключены семь компаний-операторов: "КОРУС Консалтинг СНГ", "Компания Тензор", "ПФ "СКБ Контур", "Такском", "Калуга Астрал", "Эдисофт" и "Э-КОМ", уточнили в министерстве.