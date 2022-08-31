МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании продадут имущественные активы на сумму в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение трех лет в целях экономии, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства. Продовольственная инфляция в Британии достигла 14-летнего рекорда в августе

"Правительство продаст имущественные активы на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в течение следующих трех лет", — говорится в документе.

Таким образом, сотрудники правительства будут размещены в меньшем количестве зданий, отмечается в пресс-релизе.

Государственная собственность включает в себя не только административные здания, но и сотни тысяч имущественных активов по всей Британии, в том числе тюрьмы, суды, школы, музеи, больницы, военные базы и т.д., сказано на сайте.

Еще 500 миллионов фунтов будет сэкономлено за счет снижения эксплуатационных расходов, используя современные материалы для строительства и источники энергии, и за счет сокращения расходов на аренду, говорится в пресс-релизе.

Таким образом Великобритания привлечет в бюджет 2 миллиарда фунтов, отмечается в документе.

Эта стратегия ускорит реализацию программы, которая направлена на перевод 22 тысяч сотрудников на государственной службе за пределы Лондона к 2030 году, сказано на сайте.

Кроме того стратегия продолжит содействовать охране окружающей среды. Количество выбросов от государственной собственности уже сократилось на 57%, потребление воды – на 14%, количество отходов – на 51%, говорится в пресс-релизе.