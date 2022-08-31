МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Российский экологический оператор" стал экологическим партнером Восточного экономического форума во Владивостоке, он организует на площадке раздельный сбор мусора, сообщили в пресс-службе компании. Путин проведет Госсовет по туризму на ВЭФ

"Российский экологический оператор" выступит экологическим партнером Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 5-8 сентября 2022 года. Со стороны ППК планируется проведение отраслевой сессии, посвященной формированию экономики замкнутого цикла в России, а также организация раздельного сбора отходов на территории форума. Более того, РЭО готовится провести конкурс проектов в рамках "ВЭФ. Юниор"", — говорится в сообщении.

В РЭО уточнили, что конкурс на тему экологии позволит выявить перспективные и инновационные проекты, новые решения, предложения по охране окружающей среды, популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов и креативные подходы к организации и популяризации экологического образа жизни.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента Российской Федерации от 14 января 2019 года № 8. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.