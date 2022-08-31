МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ситуация с пожарами в российских регионах меняется в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

"Хотел бы поговорить о вопросах текущего характера, ну и начать хочу с вопросов борьбы с пожарами в регионах страны. Знаю, что (вице-премьер — руководитель аппарата правительства — ред.) Дмитрий Юрьевич Григоренко выезжал на место с коллегами, посмотрел. Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания", — отметил глава государства в ходе совещания с правительством.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил российскому лидеру, что пожар, охвативший территории Марий Эл и Нижегородской области, локализован. "В республике Марий Эл вообще полностью ликвидирован, в Нижегородской основной упор делается на ликвидацию последствий пожара", — добавил он.

Зампредседателя правительства подчеркнул, что пожар был по периметру окружен защитной полосой, ни один населенный пункт не попал в зону риска.

Григоренко также отметил, что очаг возгорания в Рязанской области будет потушен и полностью локализован в течении суток.

"Действительно вчера поднялся сильный ветер, порядка 17-20 м/с, и у нас один из очагов загорелся, на сегодняшний день очаг полностью контролируется… Сейчас все усилия сосредоточены на локализации вот этого одного очага и, соответственно, работа направлена на борьбу уже с последствиями пожаров на остальной территории, по нашим прогнозам, мы в течении суток этот очаг полностью тушим и полностью локализуем", — сказал вице-премьер.