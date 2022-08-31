МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило прогноз падения ВВП РФ на 2022 и 2023 годы на уровне 7% и 3% соответственно и ухудшило прогноз по росту мировой экономики на эти годы, следует из доклада агентства. ВВП Франции вырос на 0,5% во втором квартале

Агентство ухудшило свой прогноз по мировому ВВП на 2022 и 2023 годы, теперь ожидает роста на 2,5% и 2,1% соответственно вместо предыдущих 3,1% и 2,9% соответственно.

Moody's также ухудшило прогнозы роста ВВП США (до 1,9% с 2,8% в 2022 году и до 1,1% с 2,9% в 2023 году), еврозоны сохранило на 2022 год (2,5%) и понизило на 2023 год (до 0,3% с 2,3%). По Китаю агентство также ухудшило прогнозы на оба года (до 3,5% с 4,5% в 2022 и до 4,8% с 5,3% в 2023 году).

Moody's прогнозирует, что инфляция в России в 2022 году составит 14,1%, в США — 7%, в Китае — 3%. Прогноз по еврозоне не приводится. В 2023 году агентство ожидает замедления темпов роста потребительских цен до 6,9% в России, в США ожидает инфляцию в 2,3%. В Китае ожидается инфляция в 2,5% в следующем году.

Ранее в августе первый вице-премьер России Андрей Белоусов прогнозировал, что спад ВВП РФ в текущем году не превысит 3%, а в 2023 году — ограничится 1% (на текущий момент самые оптимистичные оценки, озвученные чиновниками). Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, и снижение оборота ритейла по итогам 2022 года составит 4,2%, а в 2023 году будет рост на уровне 2,5-3%, рассказал первый вице-премьер. Что касается инфляции, по словам Белоусова, по итогам года она составит 12-13%.