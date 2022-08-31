МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Недельная дефляция в РФ с 23 по 29 августа составила 0,16% против 0,15% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,38%, свидетельствуют данные Росстата. Реальные зарплаты в России в июне снизились на 3,2% в годовом выражении

За период с 23 по 29 августа 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,84%, с начала августа – 99,46%, с начала года – 110,38%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

По сравнению с предыдущей неделей несколько замедлилось снижение цен на плодоовощную продукцию — с 4,1% в среднем на неделе с 16 по 22 августа до 3,6% на отчетной. В частности помидоры подешевели на 6,8%, лук – на 6,5%, морковь – на 5,8%, картофель – на 5,1%, свекла – на 4,8%, капуста – на 4,2%, огурцы – на 2,8%, яблоки – на 1,8%, бананы – на 1%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение показали 11 позиций, по трем — цены не изменились. Сильнее всего подешевела гречка — на 0,5%. Следом идут мука, мороженая рыба и пшено — снижение стоимости на 0,4%, вермишель и мясо кур — на 0,3%, макаронные изделия – на 0,2%, сосиски, сардельки – на 0,1%.

Подорожали 20 наименований, некоторые из них в пределах 0,01-0,05%. Сильнее всего выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы и яйца — на 0,5%. Печенье выросло в цене за предыдущую неделю на 0,34%. Сахар по-прежнему в числе лидеров, но темп роста цен на него замедлился до 0,29% после 0,71% неделей ранее. Также прибавили в цене подсолнечное масло и баранина (+0,27%), шоколадные конфеты (+0,22%), сливочное масло (+0,18%), творог (0,17%), чай (+0,16%), рис (0,11%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, а также консервы мясные и овощные для детского питания (+0,1%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 1,21%. На предыдущей неделе произошел рост по ряду позиций бытовой химии и предметов личной гигиены: порошок стиральный подорожал на 0,4%, зубные пасты и щетки на 0,3% и 0,35%, туалетная бумага — на 0,3%, детские подгузники — на 0,22%, гигиенические прокладки — на 0,18%. На неделе с 23 по 29 августа в преддверии нового учебного года подорожали спортивные костюмы для детей школьного возраста — на 0,58%, а также детские кроссовки — на 0,4%.

Цены на смартфоны подешевели на 1,3%, на телевизоры — на 1,2%, на электропылесосы — на 0,36%. Отечественные легковые автомобили подорожали в период с 23 по 29 августа на 0,01%, иностранные — 0,1%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,2%.

Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на анальгин — на 0,79%, препарат от кашля "Ренгалин" — на 0,62%, корвалол — на 0,5%, противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,28%, а также на комбинированные анальгетики (+0,1%), аллохол (0,06%) и поливитамины (0,01%).

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 10,6% после снижения 1% на предыдущей неделе. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 1,1%, в санаторий — на 0,46%.