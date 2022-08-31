МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ВВП России по итогам первого полугодия 2022 года снизился на 0,4% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Недельная дефляция в России с 23 по 29 августа ускорилась до 0,16%

Как ранее сообщало статистическое ведомство, по предварительной оценке, во втором квартале текущего года снижение ВВП РФ составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале экономика России выросла на 3,5% год к году.

Минэкономразвития оценивало спад российской экономики по итогам первого полугодия в 0,5% к соответствующему периоду прошлого года.

В середине августа федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорил журналистам, что министерство улучшило оценку спада экономики России на текущий год до 4,2%, а на следующий год — ухудшило до 2,7%. Весной министерство прогнозировало, что спад ВВП в 2022 году составит 7,8%, а в 2023 году замедлится до 0,7%. При этом вероятно, что в рамках работы над бюджетом на ближайшую трехлетку министерство будет еще уточнять свой прогноз.

В понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у главы правительства сообщил, что спад российской экономики в 2022 году, скорее всего, будет меньше 3%, а в 2023 году есть все шансы добиться его даже меньше 1%. На текущий момент это самые оптимистичные оценки, озвученные чиновниками.

В конце июля Банк России улучшил свой прогноз по спаду ВВП РФ в 2022 году с 8-10% до 4-6%, одновременно ухудшив ожидания по динамике ВВП в следующем году — вместо прежней оценки снижения на 0-3% регулятор прогнозирует падение на уровне 1-4%.